Обвинение запросило 7 лет колонии для экс-главы Хабаровского края Ишаева за растрату

Гособвинитель попросил суд дать экс-губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву, обвиняемому в растрате 7,5 млн руб., семь лет колонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Замоскворецкого суда Москвы Валентину Норбах.

По ее словам, государственное обвинение в ходе прений сторон попросило суд признать обвиняемых бывшего директора представительства «Роснефти» в Хабаровском крае Геннадия Кондратова и Ишаева виновными, назначить первому наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием в колонии общего режима, а второму — семь лет исправительной колонии общего режима.

Ишаев и Кондратьев являются фигурантами уголовного дела о растрате 7,5 млн руб. Вину в хищениях признал лишь Кондратов. Они находятся под подпиской о невыезде.

Весной 2019 года бывший полномочный представитель в Дальневосточном федеральном округе и экс-губернатор Хабаровского края Ишаев был задержан в Москве. Его обвиняли в хищении и превышении служебных полномочий. Проводились обыски в офисах компаний и ведомств, где работают родственники Ишаева.