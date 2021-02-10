Группа туристов из Москвы пропала на перевале Дятлова

На перевале Дятлова пропала группа туристов из Москвы, они не вернулась с перевала Дятлова, Об этом сообщает портал E1.RU, ссылаясь на источник.

Как рассказал собеседник портала, путешественники должны были уехать в среду, 10 февраля, в 08.00, однако до сих пор не вернулись. При этом с ними не удается связаться, сообщил он.

По словам источника, восемь человек посетили перевал, чтобы почтить память знаменитой туристической группы Дятлова, погибшей там в 1959 году.

В ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что на перевале сейчас зарегистрированы три тургруппы, но они выходят на связь.

Позднее стало известно, что данная группа туристов не была зарегистрирована. В настоящее время они находятся в аэропорту и готовятся к вылету в столицу.

«Еще предстоит выяснить, почему они не зарегистрировались, хотя обязаны были это сделать за десять дней до начала похода», — рассказали в региональном управлении МЧС.

В 1959 году группа туристов под руководством 23-летнего Игоря Дятлова отправилась в лыжный поход высшей категории сложности по Северному Уралу. Все участники погибли. В 2020 году Управление Генпрокуратуры РФ в Уральском Федеральном округе назвало причины гибели группы Дятлова.