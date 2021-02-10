Пять человек пострадали при стрельбе в клинике в Миннесоте

Пять человек пострадали при стрельбе в клинике в Баффало в Миннесоте. Об этом сообщает NBC News.

Отмечается, что один из пострадавших скончался. Еще трое находятся в критическом состоянии. Кроме того, на месте преступления были были обнаружены взрывчатые вещества.

Власти опознали подозреваемого как 67-летнего Грегори Пола Ульриха, хорошо известного местным властям. Он был помещен под стражу. Отмечается, что инцидент не связан с внутренним терроризмом.