В Роспотребнадзоре разработали новый тест на коронавирус

В начале февраля Роспотребнадзор зарегистрировал экспресс-тест на коронавирус нового типа, который в четыре раза быстрее, по сравнению с ПЦР-тестами, дает результат. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

«Там, где анализируется мазок с высокой или средней вирусной нагрузкой, оба теста (и ПЦР, и экспресс) работают примерно одинаково. Там, где количество вирусных частиц в мазке мизерное, начинает выигрывать медленный ПЦР-тест. С другой стороны, экспресс получился более специфичным. То есть он в теории дает меньше ложноположительных результатов объяснил», — сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

По его словам, точность нового теста примерно соответствует предыдущему, поэтому его можно будет считать основным анализом, а не дополнительным исследованием.