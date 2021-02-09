Пропускавших заседания депутатов Южной Осетии лишили зарплаты

Отказавшихся посещать заседания парламента Южной Осетии депутатов лишили зарплаты, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на вице-спикера законодательного органа республики Петра Гассиева.

«Лично я не понимаю, почему мы - 20 депутатов, которые выполняют свои обязанности, должны страдать из-за 14 депутатов, срывающих деятельность парламента», – заявил Гассиев.

Он добавил, что борьба оппозиционных сил за власть естественна, но она не должна проводиться за счет государства и его граждан.

В сентябре 2020 года несколько депутатов парламента Южной Осетии заявили о приостановке работы до отставки генпрокурора Урузмага Джагаева. В результате бойкота ряд заседаний парламента не состоялся из-за отсутствия кворума.