Человек упал на рельсы на фиолетовой ветке метро Москвы

Движение поездов закрыто на участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро из-за человека на рельсах, сообщается на странице метрополитена в Twitter.

«На Таганско-Краснопресненской линии нет движения поездов от станции «Спартак» до станции «Беговая» из-за человека на пути», – указано в сообщении.

Поезда в обратном направлении движутся с увеличенным интервалом.

Ранее на станции метро «Алма-Атинская» в Москве задержали мужчину, который угрожал покончить с собой.