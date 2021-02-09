Шесть протестующих ранены в Мьянме, двое в тяжелом состоянии

Шесть человек получили ранения при попытке полиции разогнать массовый протест против военных властей, проходящий в столице Мьянмы Нейпьидо, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Двое раненых находятся в тяжелом состоянии.

По данным СМИ, полиция применила при попытке разгона демонстрации резиновые и боевые боеприпасы. Полицейские открыли огонь по демонстрантам после попытки разогнать их водометными пушками.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 27 человек арестованы на митинге во втором по величине городе Мьянмы.

1 февраля военные Мьянмы провели госпереворот. Смещение руководства страны они объяснили масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. Полиция обвинила свергнутое руководство страны в нарушении законов. Десятки тысяч граждан выступают против захвата власти военными. В Мьянме был объявлен режим ЧП на год.