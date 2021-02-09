В РФПИ прокомментировали подачу заявки на регистрацию «Спутника V» в ЕС

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире телеканала «Россия-24» прокомментировал подачу заявки на регистрацию вакцины от коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе.

По его словам, РФПИ рассчитывает на оперативное рассмотрение заявки российской стороны.

«Мы надеемся, что заявка будет рассмотрена в ближайшее время и не будут использованы политические аргументы в данном процессе», — заявил Дмитриев.

Он также выразил надежду, что заявка будет рассмотрена по результатам тех данных, которые опубликованы в журнале The Lancet.

Ранее в журнале The Lancet были опубликованы результаты III фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Эффективность вакцины составила 91,6%. Более чем у 98% добровольцев выработался гуморальный иммунный ответ, у 100% — клеточный иммунный ответ.