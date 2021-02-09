Названы самые популярные подарки на 23 февраля и 8 марта в России

Мужчины и женщины перечислили списки подарков, которые предпочитают дарить друг другу 23 февраля и 8 марта. Притом, согласно исследованию Rambler Group, в этом году женщины более креативно отнесутся к выбору подарков на гендерные праздники.

Больше половины опрошенных россиян (73%) признались, что празднуют 23 февраля и 8 Марта, при этом 17% респондентов нравится обмениваться поздравительными звонками и сообщениями, 13% отметили, что любят дарить и получать подарки и лишь 12% предпочитают не отмечать эти праздники.

Мужчины предпочитают дарить на 8 марта традиционные подарки: 58% презентуют цветы, конфеты, игрушки, косметику и украшения. А многие женщины, вопреки стереотипам, не дарят мужчинам носки и пену для бритья: только 5% опрошенных рассматривали эти варианты в качестве подарка. Также выяснилось, что пятая часть респондентов подарит впечатления, 13% – деньги. 2% участников запланировали купить одежду или обувь и еще 2% – смартфоны и электронику.

«Мнение россиян по поводу бюджета на праздники разделилось. Так, 47% планируют выделить на подарки до 3 000 рублей. 18% заложили больше – от 3 000 до 5 000 рублей. Столько же россиян заявили, что не пожалеют для близких любых денег», — говорится в пресс-релизе, которое имеется в распоряжении «Газеты.Ru».

Опрос проходил на портале «Рамблер» с 5 по 8 февраля 2021 года. В нем поучаствовали почти 16 тысяч человек со всей России.