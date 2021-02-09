Минимум 27 человек арестованы на митинге во втором по величине городе Мьянмы
Полиция Мьянмы арестовала по меньшей мере 27 демонстрантов против переворота во втором по величине городе Мьянмы Мандалай. Об этом сообщает Reuters.
Две медиа-организации страны подтвердили аресты. Журналист «Демократического голоса Бирмы» (DVB) сообщил, что он был задержан из-за того, что проводил съемки на митинге. Он рассказал о применении силы по отношению к протестующим.
1 февраля военные Мьянмы провели госпереворот. Смещение руководства страны они объяснили масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. Полиция обвинила свергнутое руководство страны в нарушении законов. Десятки тысяч граждан выступают против захвата власти военными. В Мьянме был объявлен режим ЧП на год.
Ранее папа Римский Франциск выразил надежду на то, что политическая ситуация в Мьянме будет урегулирована в скором времени.