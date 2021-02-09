В 13 регионах РФ превышен порог заболеваемости ОРВИ

Роспотребнадзор зафиксировал, что в 13 регионах России были превыше эпидемические пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом сообщает сайт ведомства.

По данным ведомства, недельные пороги заболеваемости ОРВИ по совокупному населению на пятой неделе 2021 года были превышены в 13 российских регионах и семи центральных городах субъектов России (без превышения эпидемического порога по субъекту РФ).

Как отмечается, в двух регионах зафиксированы превышения недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей в возрасте до двух лет.