В Мурманске выпало рекордное количество снега

На Кольском полуострове выпало рекордное количество снега за всю историю наблюдений, сообщается на сайте Мурманского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Там уточнили, что в Мурманске с 1 по 7 февраля 2021 года выпало две климатические нормы осадков. При этом только 3 февраля за сутки выпало 10,5 мм осадков — почти половина месячной нормы.

В феврале суточный максимум осадков в Мурманске, превышающий 10 мм, отмечался всего один раз в 1966 году.

Ранее сообщалось, что американка выжила, проведя пять дней в засыпанной снегом машине.