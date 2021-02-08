В России выявили 6 случаев заболевания проказой в 2020 году

В минувшем году в России выявили шесть новых случаев заболевания лепрой (проказой), в 2019 году был зарегистрирован лишь один новый подобный случай. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора «Научно-исследовательского института по изучению лепры» Виктора Дуйко.

Институт расположен в Астраханской области и является единственным подобным госучреждением в России, где диагностируют и лечат лепру.

Отмечается, что в 2020 году заболел один житель Санкт-Петербурга, один человек из Калмыкии, все остальные пациенты с болезнью — из Астраханской области. По словам Дуйко, все шесть случаев первичные.

Он уточнил, что рост числа выявленных больных связан с лучшей диагностикой, а также с тем, что коронавирусная инфекция ведет к обострению всех инфекционных заболеваний и усугубляет течение болезни, а лепра является хронической инфекционной болезнью.