Бизнесмены России предложили ГД и Совфеду не допускать до выборов физлиц-иноагентов

Бизнесмены России предложили Государственной думе и Совету Федерации внести поправки в законодательство, которые не позволят физлицам-иноагентам и их близким родственникам принимать участие в российских выборах всех уровней. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующее обращение было направлено спикеру Госдумы и Совфеда Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко за подписью президента Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» Рахмана Янсукова.

По мнению предпринимателя, сейчас высокоактивную деятельность ведут прозападные общественные деятели, финансируемые из-за рубежа и намеревающиеся насильственным образом сменить власть в стране.

«Очевидно, что попытки «раскачать лодку», возросшие после «триумфального» возвращения Алексея Навального в Россию, не прекратятся вплоть до выборов в Государственную думу 19 сентября 2021 года», — выразил мнение Янсуков.

Он также добавил, что о серьезности намерений Запада говорят не только прошедшие в России незаконные акции, а также участия в них иностранных дипломатов, появление информации о маршрутах движения колонны демонстрантов на сайте посольства США и тд.

Янсуков считает, что предотвращение возможного участия в выборах в Госдуму Юлии Навальной — жены Алексея Навального, поможет предотвратить «белорусский сценарий» (в Белоруссии с осени прошлого года после прошедших президентских выборах не прекращаются массовые протестные акции) в России и окажет положительное влияние на сохранение стабильности политической РФ.

«Бизнес-сообщество просит законодателей рассмотреть возможность внесения соответствующих изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», — говорится в соответствующем документе, направленном спикерам обеих палат российского Парламента.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС может ввести новые санкции против России из-за Алексея Навального.