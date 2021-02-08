В Оренбургской области задержали пенсионерку по подозрению в убийстве внучки

В Оренбургской области задержали 60-летнюю пенсионерку по подозрению в убийстве двухлетней внучки. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

По данным ведомства, в ночь на 8 февраля недалеко от жилого дома по улице Короленко в городе Орск было найдено тело ребенка с множественными колото-резаными ранами в области шеи.

По подозрению в убийстве была задержана ее бабушка, которая, по версии следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударила несколько раз ножом девочку, отчего она и скончалась. Против женщины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «убийство малолетнего».

Кроме того, для дачи процессуальной оценки действиям работников органов системы профилактики возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшего смерть человека.

Ранее сообщалось, что жителя Саратовской области приговорили к пожизненному сроку за убийство ребенка.