После запрета абортов в Польше хотят создать «комнаты плача» для беременных

Минюст Польши выступил с предложением создать «комнаты плача» для беременных, пишет портал Notes from Poland.

Таким образом министерство решило поддержать рожениц после того, как в стране вступило в силу решение Конституционного суда о запрете абортов.

Авторы инициативы считают, что беременные женщины могли бы приходить в такие комнаты, чтобы поплакать. Кроме того, там им будут оказывать психологическую и социальную поддержку.

Ранее Конституционный суд Польши принял решение о том, что прерывание беременности при обнаружении патологии плода не соответствует положениям конституции страны. Это вызвало волну протестов в стране.