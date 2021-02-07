Эксперт высказался о подростке, унизившем своего 90-летнего деда

Подростки поспорили с пенсионером насчет несогласованных акций в Москве. 90-летний мужчина назвал молодежь, симпатизирующую Алексею Навальному, оболтусами и дураками. За это 14-летний внук несколько раз плюнул деду на спину, а затем помочился на него, сообщает телекомпания НТВ.

Павел Савчук председатель Всероссийского общественного движения «‎Волонтеры-медики», считает, что это видео сложно смотреть любому адекватному человеку. Уважение к старшим, как мне казалось, заложено в нашем генетическом коде, но под влиянием внешний факторов навязываются новые нормы поведения и морали.

Ещё страшнее факт поддержки и одобрения этого среди некоторых подростков в социальных сетях. Я очень надеюсь, что они одумаются, ведь большинство подростков и молодёжи у нас все-таки понимает и ценит старших, их былые заслуги и подвиги. Мы должны противостоять этой моральной деформации и «окислению» ценностей жизни и нашей памяти, истории нашей страны.

Возмущает и реакция на смерть настоящей легенды нашей страны Василия Ланового. Гибель человека - это большое горе для его близких и родных, а случае Василия Семёновича - горе для всех нас, кто знаком с его творчеством.

Как и по резонансным темам в данном случае мы видим системную работу с молодыми людьми, направленную на поддержку подобного глумления и разрушения общечеловеческих ценностей. И ещё интересный вопрос: кому это выгодно?» - отметил эксперт.