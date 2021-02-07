Во Франции допускают использование российской вакцины от COVID-19 в Европе

Министр-делегат при министре экономики и финансов Аньес Панье-Рюнаше заявила, что российская вакцина от коронавируса, как и любая другая эффективная вакцина, может использоваться в ЕС.

«Любая вакцина, которая уже готова и отвечает критериям безопасности и эффективности, приветствуется в Европе. Мы заинтересованы в том, чтобы получить максимум различных вакцин и максимальный объем», — заявила она в эфире радио France Info, отвечая на вопрос о перспективах российской вакцины «Спутник V».

Панье-Рюнаше отметила, что разнообразие вакцин может быть полезным для борьбы с различными штаммами коронавируса.

Во Франции вакцинация началась 27 декабря 2020 года. От коронавируса привили более 1,86 млн граждан, из них более 247 тысяч уже получили обе дозы вакцины.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил надежду, что Спутник V» пройдет сертификацию в Европе.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».