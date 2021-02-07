Полиция усилила охрану посольства России в Токио из-за акций ультраправых

Полиция Токио усилила охрану российского посольства из-за акций, которые проводят ультраправые организации в «день северных территорий», сообщает РИА «Новости».

Северными территориями в Японии называют Курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.

По данным корреспондента агентства, полицейские не допускают транспорт ультраправых активистов на ближайшую к посольству дорогу. При этом в непосредственной близости к зданию дипмиссии пикетов и митингов не проходит.

Ранее премьер-министр Японии Есихидэ Суга выразил сожаление, что спустя более чем 75 лет после окончания Второй мировой войны российско-японский мирный договор до сих пор не подписан, и заявил о намерении продолжать переговоры.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.