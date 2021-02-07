В России задержаны четыре организатора беспорядков в Белоруссии

В России задержали четырех организаторов массовых беспорядков в августе в Белоруссии, сообщил начальник международно-правового отдела СК республики Михаил Вавуло в интервью газете «Беларусь сегодня».

«Четверо граждан нашей страны, которые в августе оказывали сопротивление сотрудникам милиции при задержании и участвовали в организации массовых беспорядков, недавно задержаны на территории России», — сказал он.

Минск направил документы на экстрадицию, они находятся на рассмотрении.

Также СК направил в Польшу документы на экстрадицию создателей Telegram-канала NEXTA Степана Путило и Романа Протасевича.

В Белоруссии шестой месяц подряд продолжаются протесты. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяли против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.