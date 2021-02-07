Белоруссия направила Польше документы на экстрадицию создателей NEXTA

Следственный комитет Белоруссии направил в Польшу документы на экстрадицию создателей Telegram-канала NEXTA Степана Путило и Романа Протасевича, сообщил начальник международно-правового отдела ведомства Михаил Вавуло в интервью «Беларусь сегодня».

«Следственный комитет направил документы на экстрадицию Путило и Протасевича через Генерального прокурора в Польшу. С данной страной у нас заключен международный договор о правовой помощи по уголовным делам, который также регламентирует вопрос об экстрадиции», – заявил Вавуло.

В Белоруссии Степан Путило и Роман Протасевич обвиняются в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и организации массовых беспорядков, а также в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности. Они объявлены в межгосударственный розыск.

Ранее стало известно, что в Минске был задержан администратор трех протестных Telegram-каналов.