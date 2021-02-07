Родственник экс-главы дагестанского села рассказал о 38 пулях в теле убитого
Максимс Краюшкинс
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Троюродный брат экс-главы села Новокули Новолакского района Дагестана Абакара Капланова рассказал, что в убитого якобы попало 38 пуль. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По словам Рамазана Султанова, накануне вечером Капланова «загнали» в РОВД, на него было написано заявление «насчет какой-то земли».
Он рассказал, что его убили односельчане его троюродного брата, якобы 38 пуль попали в Капланова.
Султанов отметил, что Капланов был очень дружелюбным и неконфликтным человеком.
Ранее бывший глава села Новокули в Дагестане был убит в одном из отделов полиции в Махачкале.
По предварительным данным, подозреваемый является сотрудником одной из силовых структур.
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