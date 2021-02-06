Столицей «Тотального диктанта» в 2021 году станет Якутск

Якутск назван столицей «Тотального диктанта» в 2021 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова писателя Дмитрия Глуховского.

Якутск получил большинство голосов жюри, обойдя Рязань, Ярославль, Томск, Салехард и Саранск.

Право называться столицей городу перешло от Санкт-Петербурга.

Глуховский является автором текста для акции в 2021 году. Писатель приедет в город-победитель 10 апреля, чтобы прочитать диктант на главной площадке проекта.