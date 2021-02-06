В Махачкале ранен полицейский при задержании подозреваемого

В Дагестане начальник районного уголовного розыска получил ранение во время задержания подозреваемого в убийстве двух девушек. Об этом сообщается на странице ГУ МВД по республике в Instagram.

Полицейский получил ножевые ранения в живот и плечо.

Сотрудник МВД выстрелил в подозреваемого из табельного оружия, также ранив его.

Обоих раненых госпитализировали.

В декабре СК завел дело по факту нападения на полицейских в Грозном.