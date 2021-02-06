В Махачкале ранен полицейский при задержании подозреваемого
Бернст Ю.
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В Дагестане начальник районного уголовного розыска получил ранение во время задержания подозреваемого в убийстве двух девушек. Об этом сообщается на странице ГУ МВД по республике в Instagram.
Полицейский получил ножевые ранения в живот и плечо.
Сотрудник МВД выстрелил в подозреваемого из табельного оружия, также ранив его.
Обоих раненых госпитализировали.
В декабре СК завел дело по факту нападения на полицейских в Грозном.
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