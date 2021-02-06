Борт «Москва — Амстердам» с неисправной радиосвязью сел в Шереметьево
Карина Казанцева
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Самолет, летевший по маршруту «Москва — Амстердам», вернулся в Шереметьево из-за частично отказавшей радиосвязи. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя «Аэрофлота» Михаила Демина.
«Аirbus 320, следовавший рейсом в Амстердам, после выработки топлива в 17.30 совершил посадку в Шереметьево», — сказал Демин.
Он подчеркнул, что посадка прошла штатно.
Ранее летевший из Москвы в Амстердам самолет подал сигнал тревоги.
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