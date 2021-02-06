Борт «Москва — Амстердам» с неисправной радиосвязью сел в Шереметьево

Самолет, летевший по маршруту «Москва — Амстердам», вернулся в Шереметьево из-за частично отказавшей радиосвязи. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя «Аэрофлота» Михаила Демина.

«Аirbus 320, следовавший рейсом в Амстердам, после выработки топлива в 17.30 совершил посадку в Шереметьево», — сказал Демин.

Он подчеркнул, что посадка прошла штатно.

Ранее летевший из Москвы в Амстердам самолет подал сигнал тревоги.