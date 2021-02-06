Число пациентов с признаками отравления в Дагестане выросло до 64

Количество людей, обратившихся с признаками отравления к врачам в Хунзахском районе Дагестана выросло до 64, сообщается на странице Минздрава республики в Instagram.

Отмечается, что большинство пациентов с признаками острой кишечной инфекции — дети из села Арани.

Основные симптомы, наблюдаемые у них: диарея, тошнота, слабость, боли в животе и повышенная температура тела.

Ранее сообщалось о 30 школьниках, обратившихся к врачам с признаками отравления.

Следователи возбудили уголовное дело.