Число пациентов с признаками отравления в Дагестане выросло до 64
Бернст Ю.
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Количество людей, обратившихся с признаками отравления к врачам в Хунзахском районе Дагестана выросло до 64, сообщается на странице Минздрава республики в Instagram.
Отмечается, что большинство пациентов с признаками острой кишечной инфекции — дети из села Арани.
Основные симптомы, наблюдаемые у них: диарея, тошнота, слабость, боли в животе и повышенная температура тела.
Ранее сообщалось о 30 школьниках, обратившихся к врачам с признаками отравления.
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