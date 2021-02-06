Летевший из Москвы в Амстердам самолет подал сигнал тревоги

Пассажирский самолет Airbus A320, направляющийся из Москвы в Амстердам, подал сигнал тревоги. На это указывают данные авиационного сервиса Flightradar24.com.

Самолет поднялся в воздух примерно в 14.50 мск из столичного аэропорта Шереметьево.

Спустя около 20 минут полета, находясь на высоте около 8 тыс. м, воздушное судно подало сигнал тревоги и развернулось.

Ранее сообщалось, что летевший из Москвы самолет экстренно сел в Нижнем Новгороде из-за трещин в лобовом стекле.