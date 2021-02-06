В Москве из магазина украли бутылку вина за 50 тысяч рублей

В центре Москвы неизвестный похитил бутылку вина почти за 50 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в магазине алкоголя на Старой Басманной улице. По словам продавца, неизвестный похитил бутылку вина Chateau Palmer 2015 года стоимостью 49 800 рублей.

По факту кражи проводится доследственная проверка.

Ранее во Франции семь человек задержали по делу о краже вина на €800 тысяч.