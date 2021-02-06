В России провели свыше 104 млн тестов на коронавирус
Анна Светлова
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В России проведено свыше 104 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
Отмечается, что за последние сутки проведено 404 тыс. исследований.
В настоящее время под медицинским наблюдением остаются 626 795 человек, у которых подозревают наличие коронавируса.
Ранее ВОЗ заявила о снижении темпов распространения коронавируса в мире.
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