Мужчина угрожал покончить с собой на станции «Алма-Атинская» в Москве

На станции метро «Алма-Атинская» в Москве задержали мужчину, который угрожал покончить с собой. Об этом сообщает столичный дептранс в Telegram-канале.

«Мужчина задержан, ему оказывается психологическая помощь», — говорится в публикации.

Из-за происшествия с 7.35 утра временно закрыли второй вестибюль станции. Мужчина угрожал покончить с собой у касс, сразу за турникетами.

Ранее сообщалось, что на станции «Трубная» избили сотрудника метро.