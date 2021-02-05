«Даже не извинился»: в СПЧ с возмущением восприняли поведение Навального в Бабушкинском суде

Член СПЧ, председатель совета Общероссийской общественной благотворительной организации «Союз семей военнослужащих России» Мария Большакова прокомментировала «Газете.Ru» судебное заседание по делу о клевете оппозиционера Алексея Навального на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

«Ветеранское сообщество и мы — Семьи военнослужащих — заинтересованы в том, чтобы строго был наказан Навальный и иже с ним за такое негодяйство по отношению к ветерану Великой Отечественной войны», — сказала она.

Большакова напомнила, что «у нас вся страна, начиная от президента и заканчивая малыми детьми, с трепетом относится к ветеранам, [россияне] поздравляют [их] с праздниками, стараются ухаживать за ними».

«Ветераны у нас обласканы всенародной любовью. И на фоне этой всенародной любви, назвать ветерана «предателем» и еще другими неподобающими словами! Конечно, это вызвало такой резонанс огромный и негодование у очень большого числа ветеранов и ветеранских организаций», — добавила она.

«Я лично осуждаю такое поведение Навального. И в зале суда он надменно себя вел как по отношению к ветерану, так и по отношению к судье. Даже не извинился перед ветераном. Надо было в первую очередь извиниться перед таким достойным ветераном, с такими наградами. А он даже не извинился! Это такое возмущение вызывает поведение [Навального]», — сказала член СПЧ, добавив, что «невозможно поверить, что гражданин России может позволить себе такое отношение к ветерану Великой Отечественной войны».