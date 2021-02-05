Bloomberg: пандемия коронавируса продлится семь лет
Карина Казанцева
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Чтобы пандемия коронавируса сошла на нет, нужно привить три четверти населения планеты, на что уйдет около семи лет. Об этом пишет Bloomberg.
В издании подсчитали, что в настоящий момент ежедневно вакцинируют 4,5 миллиона человек. Учитывая, что каждому пациенту необходимы две дозы, семь лет уйдет на то, чтобы привить 75% жителей Земли.
По прогнозам экспертов, США справятся с поставленной задачей за 11 месяцев. В настоящий момент больше всего граждан привились в Израиле (58 доз на 100 человек) и ОАЭ (35,8 дозы на 100 человек).
Ранее ученые нашли связь между появлением COVID-19 и глобальным потеплением.
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