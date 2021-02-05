В МХТ имени Чехова обнаружили тело мужчины

Мертвого мужчину обнаружили в раздевалке МХТ имени Чехова в пятницу, 5 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источника в экстренных службах.

Отмечается, что 60-летнего мужчину нашли сидящим на кушетке. В настоящее время правоохранители проводят проверку.

Причину смерти установят судмедэксперты. По данным источника, признаков насильственной смерти на теле не обнаружили.

Ранее сообщалось, что капитан ФСБ найден мертвым в подмосковном коттедже.