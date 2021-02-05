Johnson&Johnson подала заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 в США

Компания Johnson&Johnson подала заявку на разрешение экстренного использования своей однокомпонентной вакцины от коронавируса нового типа в США, сообщает Politico.

«После получения разрешения на экстренное использование нашей вакцины от COVID-19 мы готовы начать поставки. Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее сделать нашу исследуемую вакцину доступной для населения», — заявил главный научный сотрудник J&J Пол Стоффельс.

Ранее компания сообщила, что ее однокомпонентная вакцина от коронавируса показала эффективность в 66%.