Более 464 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала еще 464 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, всего в мире подтверждено 103,98 млн случаев инфекции.

Почти половина новых случаев (47%)приходится на Северную и Южную Америку (218 737), на втором месте — регион Европы (171 969), на третьем — Юго-Восточная Азия (27 370).

Также за 24 часа было выявлено 13 тыс. умерших, всего — 2,2 млн летальных случаев.

Притом в России выявили 16 714 случаев коронавируса за сутки.