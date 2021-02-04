Житель Воронежа выпал из окна на коляску с младенцем

Мужчина выпал из окна на коляску с ребенком в Воронеже, передают региональные «Вести» со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел во дворе 17-этажного дома в жилом комплексе «Звездный» на Острогожской улице. Как сообщают очевидцы, мать с коляской шла по тротуару, когда с высоты упал человек.

По неподтвержденным данным, 5-месячный ребенок скончался в машине скорой помощи, также умер и выпавший из окна мужчина. Соседи отмечают, что он жил один в квартире на последнем этаже.

На месте работает полиция и скорая помощь. В региональном СУ СКР заявили, что им поступило сообщение о падении с высоты, по указанному адресу выехал следователь. Другая официальная информация не приводится.