В Мосгорсуде оценили шансы встречи Борреля с Навальным
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сможет встретиться с Алексеем Навальным в СИЗО только при одном условии. Об этом сказала РИА «Новости» пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
По ее словам, встреча Борреля и Навального сможет произойти только по разрешению суда.
«Осужденный Навальный числится за Симоновским судом Москвы, соответственно, вопрос о свидании с осужденным подлежит рассмотрению этим судом на общих основаниях в порядке, предусмотренном российским законодательством», — объяснила Солопова.
Боррель прилетит в Москву с запланированным визитом 4 февраля и пробудет до 6 февраля. Он встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также представителями российских общественных организаций.
Ранее в Кремле прокомментировали будущий визит Борреля в Москву.