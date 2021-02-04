В Великобритании заявили о четырех тысяч мутациях коронавируса в мире
Карина Казанцева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В мире существует четыре тысячи мутаций коронавируса, заявил замминистра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Надим Захави. Об этом пишет ТАСС.
«В настоящий момент в мире насчитывается около четырех тысяч различных вариантов», — сказал Захави.
По его словам, вирус продолжает приспосабливаться к новым условиям, все производители изучают способы улучшить свои вакцины.
Ранее нобелевский лауреат восхитился российской вакциной «Спутник V».
close