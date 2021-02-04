Песков: власти принимают меры, чтобы разместить задержанных на незаконных митингах
Карина Казанцева
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Российские профильные ведомства работают над тем, чтобы разместить всех задержанных на незаконных акциях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков подчеркнул, что число задержанных превышает число тех, кого изоляторы могут разместить.
«Поэтому возникают, к сожалению, такие последствия. Безусловно, соответствующие органы принимают все возможные меры с тем, чтобы исправить эту ситуацию», — сказал пресс-секретарь.
Ранее комиссия СФ предложила блокировать соцсети за призывы к незаконным акциям.
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