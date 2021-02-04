Птенец кудрявого пеликана родился в зоопарке Москвы

Птенец кудрявого пеликана родился в Московском зоопарке, это первое животное, появившееся на свет в парке в 2021 году. Об этом сообщается на сайте зоопарка.

Отмечается, что он вылупился 3 января. Сейчас птенец уже опушился, белое оперение у него появится лишь к трем годам. При рождении маленький пеликан весил 100 граммов, к настоящему времени достиг 700.

По словам гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой, работники зоопарка смогли добиться регулярного размножения кудрявых и розовых пеликанов.

«Они самостоятельно строят гнезда, насиживают яйца и потом сами выкармливают птенцов. Мы стараемся сделать так, чтобы процесс размножения был максимально естественным», — сказала гендиректор.

Кудрявый пеликан занесен в Международную Красную книгу в категории «Близкий к угрозе исчезновения». Это самый редкий из всех видов пеликанов, ежегодно их численность в природе сокращается.

Ранее сообщалось, что Московскому зоопарку впервые удалось вывести лесных драконов.