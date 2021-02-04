На Украине коту сделали татуировку

Украинский блогер Елена Иваницкая сделала татуировку своему коту породы сфинкс. Об этом пишет The Sun.

Девушка показала в Instagram, как ее питомцу Яше на груди набивают татуировку египетского бога. Как пишет издание, изображение появилось еще в 2017 году.

Когда Иваницкая вновь поделилась фотографией кота, некоторые пользователи обвинили ее в живодерстве.

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