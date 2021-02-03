Мэр Красноярска подтвердил гибель трех пожарных и рабочего при возгорании на складе
Мэр Красноярска Сергей Еремин подтвердил данные о гибели трех пожарных и работника при возгорании на складе автозапчастей. Об этом глава города написал на своей странице в Instagram.
«Такие горькие события. Гибель троих пожарных и работника склада, на поиски которого они отправились, пытаясь спасти», — сообщил Еремин.
В пресс-службе МЧС России рассказали, что на месте пожара сейчас работают три крана, почти 170 человек и более 50 единиц техники.
Произошло обрушение кровли склада по всей площади, добавили в ведомстве.
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
Ранее сообщалось, что на складе автозапчастей в Красноярске произошло возгорание на площади 3,5 тыс. кв. м. Глава МЧС России Евгений Зиничев поручил создать специальную комиссию по расследованию причин произошедшего.