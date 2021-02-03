Миронов назвал ЕГЭ «проклятием образования»

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил о необходимости «раз и навсегда покончить с системой ЕГЭ», передает РИА «Новости».

По словам Миронова, система ОГЭ и ЕГЭ заточена на натаскивание и не имеет ничего общего с образованием как таковым. Дети теряют силы и время, а их родители «немалые» деньги, «чтобы сдать экзамены и назавтра про все забыть», считает лидер эсеров.

Он также сообщил, что к вице-премьеру Татьяне Голиковой поступило предложение от ЛДПР создать систему государственного репетиторства, так как большинство школьников для сдачи ОГЭ и ЕГЭ обращаются к частным преподавателям.

Миронов выступил против данной идеи и предложил сосредоточить усилия и бюджетные средства на совершенствовании школьного обучения. Парламентарий призвал избавлять российские школы от «тотальной отчетности, кадрового дефицита и бестолковых учебных программ».

Ранее в Рособрнадзоре рассказали о процедуре проведения ЕГЭ в 2021 году.