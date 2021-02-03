Кремль подтвердил намерение поставлять вакцину от COVID-19 в Донбасс

Россия будет поставлять свою вакцину от коронавируса нового типа в самопровозглашенные республики Донбасса, так как больше этого никто не сделает, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Я насколько понимаю, туда тоже будут поставки <...> Безусловно, там люди тоже нуждаются в вакцине, и если не мы, то никто ее туда не поставит», – рассказал Песков.

При этом пресс-секретарь не назвал сроки поставок, переадресовав этот вопрос правительству России.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) опроверг сообщения о начале поставок российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в самопровозглашенные ДНР и ЛНР.