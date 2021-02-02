В ОП оценили замену Навальному условного срока на реальный

Решение Симоновского суда Москвы о замене Алексею Навальному условного срока реальным является законным, считает зампредседателя Комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов, комментируя решение Симоновского суда Москвы.

«Суд долго шел к независимости от общественного мнения и, несмотря на протестные акции, суд вынес единственно правильное решение, основываясь на законодательстве нашей страны», — сообщи эксперт «Газете.Ru».

Он отметил, что Навальный систематически нарушал обязательства условно осужденного.

«У него более 50 случаев нарушений. Конечно, какие-то из них по уважительным причинам, какие-то по состоянию здоровья, но определенно не все 50. Очевидно, что он больше двух раз нарушил условия и этого уже достаточно, чтобы изменить срок на реальный. Можно сказать, что он целенаправленно наплевал на законодательство», — заключил член ОП.