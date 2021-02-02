СМИ-иноагенты оштрафованы еще на 2,2 млн рублей за отсутствие маркировки, сообщил Роскомнадзор.

«Мировой суд 2 февраля вынес решения об административном наказании ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» и его гендиректора за отсутствие маркировки информации, распространяемой на сайтах СМИ-иноагентов» — говорится на сайте ведомства.

Речь идет о сайтах «Idel.Реалии», «телеканал Настоящее Время», «Сибирь. Реалии» и «Радио Свободная Европа/Радио Свобода».

Наказание вынесено на основании протоколов об административных правонарушениях.

Ранее СМИ-иноагенты были оштрафованы на 1,1 млн рублей.