В Венгрию доставили первую партию «Спутника V»

В Венгрию доставили первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», пишет Associated Press.

Как сообщил глава МИД Венгрии Петера Сийярто, в страну привезли 40 тысяч доз препарата.

«Централизованная закупка вакцин Брюсселем оказалась провалом, что поставило под угрозу жизни европейцев и быстрый перезапуск европейской экономики», — сказал Сийярто.

Ранее стало известно, что производство «Спутника V» запустят в Китае и Бразилии.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».