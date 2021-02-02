В Шереметьево развернули пункт вакцинации от коронавируса

В московском аэропорту Шереметьево развернули вакцинацию персонала и пассажиров от коронавируса. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте аэропорта.

«В международном аэропорту «Шереметьево» в рамках проведения профилактических мероприятий по ограничению распространения COVID-19 и для поддержания безопасной здоровой среды для пассажиров, клиентов и персонала организована бесплатная вакцинация от коронавирусной инфекции», — говорится в публикации.

Сделать прививку могут пассажиры и гости Шереметьево с российским гражданством, а также сотрудники взаимодействующих организаций и компаний, осуществляющих деятельность в аэропорту. Для вакцинации необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Отмечается, что к процедуре допускают при отсутствии признаков ОРВИ и повышенной температуры.

Вакцинация проводится в медпункте Терминала Е (1 этаж).

Ранее сообщалось, что в Москве открываются выездные пункты вакцинации. С 17 января прививку от коронавируса можно сделать в ГУМе и других ТЦ, во флагманском офисе «Мои документы» и даже в «Геликон-опере».