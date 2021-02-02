Сурки проспали День сурка

Сурки, живущие в Московском зоопарке, проспали День сурка. Об этом сообщается на странице зоосада во «Вконтакте».

День сурка отмечается 2 февраля в США и некоторых других странах. Считается, что в этот день грызуны просыпаются после зимней спячки, что означает начало потепления.

«Наши сурки к этому празднику остаются равнодушны. Они продолжают мирно спать в своих норах», — заявили в зоопарке.

Там также объяснили, что в России и США живут разные породы этих животных. Обитатели столичного зоосада засыпают в конце сентября, а просыпаются, как правило, в марте.

Ранее в Московском зоопарке белогрудые ежики набрали вес, утеплили норки и впали в спячку.