Главный терапевт РФ рассказала о побочных эффектах после вакцинации

Главный внештатный терапевт Минздрава России, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина рассказала о побочных эффектах после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Драпкиной, обычно побочные эффекты сохраняются в течение суток с момента вакцинации.

В первые дни после прививки эксперт рекомендовала обратить внимание на гриппоподобные симптомы: слабость, ломоту, сонливость, повышенную температуру тела, озноб.

Специалист уточнила, что очень редко после вакцинации у людей поднимается температура выше 39°С, обычно — до 38°С. Драпкина отметила, что в таких случаях «не нужно никуда бежать» за помощью.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

Ранее в центре Гамалеи заявили, что вакцина «Спутник V» не показала серьезных побочных реакций.